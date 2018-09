Frensdorferinnen spielen zur Kirchweih gegen Ingolstadt

Es ist Kirchweih. Klar, dass die Fußballerinnen des Aufsteigers und Spitzenreiters SV Frensdorf da ihr Bayernliga-Heimspiel am heutigen Samstag (16 Uhr) gegen den FC Ingolstadt II (5.) nicht verlieren wollen. In der Landesliga Nord hat die SpVgg Stegaurach (5.) am Sonntag (13 Uhr) den SV Leerstetten (9.) zu Gast.

Bayernliga

SV Frensdorf - FC Ingolstadt II

Zur Kirchweih erwartet der SV Frensdorf den Mitaufsteiger FC Ingolstadt II. Die Frensdorferinnen haben trotz aller Widrigkeiten einen optimalen Start in die neue Saison hingelegt, an den es anzuknüpfen gilt. Unter der Woche spielte der überraschende Tabellenführer in einem Testspiel gegen die Bayerische Polizeiauswahl 2:2. Die Mannschaft von Trainer Hubert Richter trifft auf eine aufstrebende und leistungsorientierte Regionalliga-Reserve aus Ingolstadt, der der 4:1-Sieg über Schwaben Augsburg jüngst Schwung gegeben haben wird. Ob sie den Rahmenbedingungen am Failsberg gewachsen ist, wird sich zeigen. Das Kreisligaspiel des SVF II gegen den Schwabthaler SV II findet um 18 Uhr statt.

Landesliga Nord

SpVgg Stegaurach - SV Leerstetten

Nach der Niederlage beim FC Ezelsdorf trifft die SpVgg Stegaurach auf den SV Leerstetten. Die Mittelfränkinnen kommen mit zwei Remis in den ersten Saisonspielen im Gepäck und bleiben somit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Mit Anja Ströfer, die bereits für den FC Bayern München II und den FC Ingolstadt auflief, verfügt der SV über eine hervorragende Einzelspielerin, die jederzeit ein Spiel entscheiden kann. Mit einer geschlossenen Teamleistung und viel Kampf möchte die SpVgg Stegaurach den Mittelfränkinnen entgegentreten und dem Gast die erste Niederlage in dieser Saison bescheren. sd/ms SpVgg Stegaurach: L. Friedel - Gallenz, Elshani, Wittmann, Bogensberger, M. Friedel, Stengel, Büttel, Zimmerman, Müller, Schauer, Schmittschmitt, Meißner, Schmelzer, Böhm, Miener