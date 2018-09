Frensdorf und Stegaurach starten mit Heimspielen

Mit Hochspannung erwarten die Fußballerinnen des SV Frensdorf am Samstag (15 Uhr) die Bayernliga-Premiere im Heimspiel gegen die TuS Bad Aibling. Nach dem Pokalerfolg beim SV Reitsch empfangen die Damen der SpVgg Stegaurach zum Saisonauftakt in der Landesliga Nord am Sonntag um 13 Uhr die Bayernligareserve des 1. FFC Hof.

Bayernliga

SV Frensdorf - TuS Bad Aibling

Mit der TuS Bad Aibling stellt sich ein Vorjahres-Aufsteiger am Failsberg vor, der auf Anhieb die erste Bayernligasaison mit dem vierten Platz abschloss. Die "Kleeblätter" aus Oberbayern müssen zeigen, ob sie Top-Torjägerin Theresa Eder (18 Tore) ersetzen können, die zum FC Forstern wechselte.

Die Frendsdorfer Frauen von Coach Hubert Richter erfüllten am vergangenen Montag ihre Hausaufgaben beim 3:0-Pokalsieg gegen den Schwabthaler SV. Bleibt zu hoffen, dass der Aufsteiger diesen Schwung mit ins erste Bayernliga-Punktspiel am Failsberg nimmt.

Landesliga Nord

SpVgg Stegaurach - 1. FFC Hof II

Im ersten Punktspiel der neuen Saison gilt es für das Team von Trainer Markus Spielberger, gegen den Aufsteiger aus Hof den ersten "Dreier" einzufahren, um den positiven Trend aus dem Pokal fortzusetzen. Dass dies kein leichtes Unterfangen wird, zeigt der 3:0-Sieg des Hofer U23-Leistungskaders gegen den Verbandsligisten FFC Gera in der Vorbereitung. Mit einem neugeformten Team um Routinier Cindy Matetschk, die bereits Erfahrung mit Erzgebirge Aue in der 2. Liga Süd sammelte, wird Trainerin Ann-Kathrin Lang alles daran setzen, die drei Punkte aus Stegaurach zu entführen. Um ein positives Ergebnis gegen die Hoferinnen zu erzielen, hoffen die Stegauracher Mädels am Sonntag auf zahlreiche Unterstützung. red