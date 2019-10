Frensdorf informiert

Die Gemeinde Frensdorf hat in den Ortsteilen Abtsdorf und Vorra und in Frensdorf Mittel aus der Städtebauförderung beantragt. Neben öffentlichen Maßnahmen wie Dorf- und Festplätzen können zum Beispiel in leerstehenden Häusern oder Nebengebäuden Räume für Vereine, Lagermöglichkeiten für die Dorfgemeinschaft oder Treffpunkte entstehen. "Die Entwicklung in den Orten ist der Gemeinde damit ebenso wichtig wie die Neuausweisung von Bauland", berichtet Erster Bürgermeister Jakobus Kötzner. Auch private Baumaßnahmen seien im Sanierungsgebiet förderfähig. Laut Kötzner geht dabei um die Lebensqualität und die Stärkung der Dörfer und kleinen Gemeinden.

Nicht nur in baulichen Belangen, sondern auch beim Thema Arbeitsplätze, Klimaschutz, Naturschutz und der Erhaltung von Tradition und Kultur könnten Maßnahmen und Projekte entwickelt werden. Dafür wurde die Landschaftsarchitektin Kathrin Nißlein aus Höchstadt beauftragt, zusammen mit den Bürgern die Grundlagen zu erarbeiten. Hierfür wird es verschiedene Versammlungen und Ortsbegehungen geben, zu denen die Gemeinde einlädt.

Aktuelle dahin gehende Informationen veröffentlicht die Gemeinde Frensdorf auf ihrer Homepage unter www.frensdorf.de und im Mitteilungsblatt. red