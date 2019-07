Fremdsprachen im Intensivkurs

Von Mitte Juli bis Mitte September bietet die Volkshochschule Sprachkurse unterschiedlicher Niveaustufen als Kompaktkurse mit täglichen Unterrichtseinheiten. So haben Teilnehmer die Möglichkeit, Fremdsprachen in kurzer Zeit zu erlernen oder aufzufrischen. Der Anfängerkurs Englisch A1 beginnt am Montag, 15. Juli, der Wiederholungskurs Englisch A2 am Montag, 26. August. Am 26. August startet ebenfalls Italienisch A1, am Montag, 2. September, Italienisch A2. Und der Intensivkurs Spanisch A1 beginnt am Montag, 15. Juli. Alle Kurse finden am frühen Abend in der Löwenstraße 15 statt. Details finden Interessierte im Internet auf www.vhs-coburg.deoder unter der Telefonnummer 09561/882570. red