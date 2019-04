Fremdenverkehrsverein spendet Elektroräder

Die Sehenswürdigkeiten in und um Eltmann können Touristen und Einheimische auf zwei neuen Elektrofahrrädern erkunden. Bürgermeister Michael Ziegler nahm vom Fremdenverkehrsverein zwei neue Elektrofahrräder der Marke Pegasus im Wert von über 4800 Euro entgegen. Sie sollen von Touristen genutzt werden können, aber auch von der breiten Bevölkerung in Eltmann mit seinen Stadtteilen. Ziegler dankte der Vorsitzenden des Fremdenverkehrsvereins, Margret Cramer, und lobte die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Verein, der auch Impulsgeber beim Generationenparcours am Main oder bei den Infotafeln im Stadtgebiet war. Reservieren und Ausleihen läuft über das Regionale Informations- und Tourismus-Zentrum (Ritz) in Eltmann, Telefon 09522/89970. red