Fremde Frau spricht Kind an

Am Dienstagnachmittag sprach eine etwa 75-jährige Frau ein sechsjähriges Mädchen in der Straße Am Tauschenberg an. Die ältere Frau fragte das Kind, ob es ein Fahrrad haben möchte. Das Mädchen ließ sich nicht weiter auf das Gespräch mit der ihr fremden Frau ein und lief richtigerweise nach Hause. Die Mutter des Mädchens konnte die ältere Frau noch antreffen und auf ihr Verhalten ansprechen. Die Frau, welche einen Mundschutz trug, wiegelte ab und gab an, nur ein Fahrrad loswerden zu wollen. Sie entfernte sich letztlich als Beifahrerin eines schwarzen Personenwagens.

Auch wenn dem Kind gegenüber keine Forderungen gestellt wurden, so bittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land die ältere Dame oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-310 zu melden, um den Vorfall aufklären zu können. Die Polizei geht nach eigenen Angaben in der Angelegenheit von keinem strafbaren Hintergrund aus. pol