Freizeitspaß mit den Pfadfindern

Der Pfadfinderstamm Silberdistel/Feuerreiter bietet für Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis elf Jahren eine offene Ferienfreizeit an. Am Montag, 19. August, geht es los und bei Spiel und Spaß wird es bis zum Sonntag, 25. August, bestimmt nicht langweilig. Das Lager findet auf dem Zeltplatz am Pfadfinder Centrum Callenberg statt. Ein umfangreiches Programm mit Spielen, Singen, Basteln und Ausflügen ist geplant. Es sind noch ein paar Restplätze frei. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 09561/63366. red