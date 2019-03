Freizeitspaß in den Ferien

Viele Aktivitäten, darunter reichlich Sport wie Volley- und Völkerball, Radtouren, Schwimmen, Aerobic, Kegeln, Tanzen, Wandern, Jonglieren und Balancieren: Das gehört zum Programm der Caritas-Kinder- und Jugenderholungen. Dazu kommen Ausflüge, Schnitzeljagden, Grillabende, Basteln, Malen und Theaterspielen. Die Ziele sind attraktiv und zugleich

der Gesundheit besonders förderlich, heißt es in der Pressemitteilung des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg.

In diesem Jahr bietet der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg folgende Kinder- und Jugenderholungen an: ? Hörnum/Sylt an der Nordsee vom 27. Juli bis 11. August für Kinder von 10 bis 14 Jahren; Zinnowitz auf der Insel Usedom vom 2. bis 16. August für Kinder von 11 bis 14 Jahren; Grünheide am Peetzsee in Brandenburg vom 2. bis 16. August für Kinder von 8 bis 12 Jahren; Teuschnitz im Frankenwald vom 15. bis 30. August für Kinder von 6 bis 10 Jahren.

Die Ferienangebote eignen sich besonders für Kinder und Jugendliche mit Erkältungskrankheiten, Bronchitis, Allergien oder nervöser Erschöpfung.

Es bestehen Finanzierungsmöglichkeiten durch Krankenkassen, Sozial- und Jugendämter. Information, Beratung und Anmeldung bei den Kreis-Caritasverbänden (www.caritas-bamberg.de). Auskünfte erteilt auch die Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe des Diözesan-Caritasverbandes Bamberg, Tel. 0951/8604-381, monika.schrenker@caritas-bamberg.de. red