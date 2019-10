Freizeitreiter informierten sich über Wölfe

Zur zweiten Auflage hatte der im Mai neu gegründete VFD (Freizeitreiter und Fahrertreff)-Stammtisch Hammelburg ins Heinrich-Köpplerhaus in Hammelburg eingeladen. 35 Freizeitreiter- und Fahrer aus der Umgebung waren der Einladung von Silke Göhl, der Vorsitzenden des Stammtisches gefolgt. "Es freut uns sehr, dass der Stammtisch so gut angenommen wird. Die Anzahl der Interessierten hat sich nach dem zweiten Mal schon fast verdoppelt", sagt sie.

Das Thema des Abends könnte ein Grund für die hohe Beteiligung gewesen sein: Der Wolf in unserer Region.

"Natürlich verunsichert die Rückkehr des Wolfes in Deutschland auch die Reiter. Viele halten ihre Tiere auf der Weide mit Elektrozäunen. Oft liegen diese auch in Waldrandnähe oder eben an Ortsrändern", sagt Göhl. Spätestens seit der Sichtung eines Wolfes im Landkreis Bad Kissingen in diesem Jahr werden auch Tierhalter unruhig. Wie kann man mit der Situation umgehen, was kann man vorbeugend tun? Hierzu hatte die Vorsitzende Eberhard Reichert aus Bischwind bei Gerolzhofen eingeladen, der zu diesem Thema referierte. Reichert ist nicht nur selbst Reiter und Pferdehalter, sondern auch Bezirksvorsitzender von Unterfranken der VFD. Er berichtete, dass es gut 40 Wolfsrudel bereits in Deutschland gibt, Platz wäre laut LfU (Landesamt für Umwelt) für 450 Rudel. Über Polen wanderten sie zunächst nach Brandenburg und wurden in der Lausitz heimisch. Von dort aus breiten sich die Wölfe aus, da die Jungrüden auf Wanderschaft gingen, um ein neues Rudel zu gründen. Für die Landkreise Bad Kissingen und Main-Spessart wurden bisher nur Einzeltiere gesichtet.

Gern auf Truppenübungsplätzen

Aber die Wahrscheinlichkeit einer Rudelbildung schätzt Reichert relativ hoch ein, da die Erfahrung zeige, dass Wölfe sich gerne auf Truppenübungsplätzen aufhalten. "Daher ist damit zu rechnen, dass es den Wölfen in Hammelburg und Wildflecken mit ihren Truppenübungsplätzen gut gefallen könnte", sagte er. Zum Abschluss gab er Tipps zum Zaunbau sowie Internetadressen zum Thema.

"Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns einmal im Quartal treffen, das wäre Januar, April, Juli und Oktober, sollten die Zahlen stabil bleiben und die Stammtische weiterhin so gut besucht werden", sagt Silke Göhl. Teilnehmen können Interessierte auch ohne Vereinszugehörigkeit. Für Infos oder Themenvorschläge ist Silke Göhl unter Tel.: 0170/ 727 23 39 oder per E-Mail goehl.silke@gmx.de erreichbar. red