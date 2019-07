Die Festung Rosenberg bietet ab sofort bis 10. September, ein Urlaubs- und Freizeitprogramm für die ganze Familie an. So heißt es am Donnerstag, 18. Juli, "Welt der Festungsingenieure. Eine Zeitreise in die Welt der Vermessung des 16. Jahrhundert", 9.30 Uhr, oder am Freitag, 26. Juli, gibt es eine Nachtwanderung durch den Festungswald unter dem Motto "Geister, Glut, Geheimnisse". Beginn ist um 21 Uhr. Treffpunkt ist jeweils an der Artilleriekaserne der Festung. Tickets gibt es immer vorab an der Festungskasse. Das ganze Programm ist zu finden auf www.kronach.de. red