Freizeitpartner kennenlernen

Bereits zum dritten Mal bietet das Herzogenauracher Generationenzentrum ein "Speed-Dating 60plus - Freizeitpartner, Lebensfreu(n)de" an. Dabei geht es nicht um die große Liebe, sondern um gemeinsame Interessen und gemeinsam verbrachte Freizeit. Wer sich Gesellschaft wünscht und neue Kontakte knüpfen möchte zum Reisen, Wandern, Sporteln, Kaffee trinken, für kulturelle Unternehmungen und mehr, ist bei diesem kostenfreien Speed-Dating genau richtig. An Thementischen kommt man locker ins Gespräch. Das nächste Speed-Dating findet am Dienstag, 22. Oktober, von 14.30 bis 15.30 Uhr im "Generationen.Zentrum", Erlanger Straße 16, statt. Um Anmeldung unter der Rufnummer 09132/734170 oder über www.herzogenaurach.feripro.de wird gebeten, Kurzentschlossene sind aber auch willkommen. red