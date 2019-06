Freizeitkickerturnier beim ESV Lichtenfels

Auch heuer findet ein Freizeitkickerturnier auf dem Sportgelände des ESV Lichtenfels statt. Gemeinsam mit dem FCN-Fanclub "Korbstadt-Glubberer" rollt das runde Leder am Samstag, 22. Juni, bereits ab 9.30 Uhr an der Bamberger Straße 48 a. Zwölf Mannschaften spielen dabei unter Leitung der Schiedsrichter Manni Dietz und Jürgen "Düttel" Düthorn um die Siegerpokale: "Onkel Toms Hütte", "Bierbären Mürsbach", "FC Leise", "Ständig Brändig", "Froschclub Rohrbach", "Bierpressen", "Escorial", "AS Sozial", "Team Polonia", "Polonia Tigers", "Korbstadt-Glubberer" und Titelverteidiger "1. FC Schnell Müd". Das Endspiel ist für etwa 16.15 Uhr geplant mit anschließender Siegerehrung durch den Schirmherrn Winfried Weinbeer. Musikalisch heizen "Division Rockerz" ein; weitere Infos unter www.esv-lichtenfels.de. red