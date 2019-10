Freizeitführer wird vorgestellt

Christiane Kolbet und Werner Rosenzweig haben den Freizeitführer "Sagenhafter Aischgrund" erstellt. Das Buch wurde vom Verein Karpfenland Aischgrund zu dessen 20-jährigem Bestehen herausgegeben. An drei Terminen (jeweils circa 60 Minuten) stellen die Autoren das Buch öffentlich vor: Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr im Stadtturm in Höchstadt; Sonntag, 13. Oktober, um 14.15 Uhr im Kräutergarten von Martin Bauer in Vestenbergsgreuth; Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr zusammen mit Bücher-Schmidt im Schloss Adelsdorf. Die Teilnahme ist kostenfrei. red