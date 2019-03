Freizeiten für Kinder

Viele Aktivitäten und reichlich Sport: Das gehört zum Programm der Kinder- und Jugenderholungen der Caritas. Dazu kommen Ausflüge, Grillabende, Bastel- und Malaktionen und Theaterspielen. In diesem Jahr bietet der Caritasverband folgende Termine an: Hörnum auf Sylt vom 27. Juli bis 11. August für Kinder von zehn bis 14 Jahren; Zinnowitz auf Usedom vom 2. bis 16. August für Kinder von elf bis 14 Jahren; Grünheide am Peetzsee in Brandenburg vom 2. bis 16. August für Kinder von acht bis zwölf Jahren; Teuschnitz im Frankenwald vom 15. bis 30. August für Kinder von sechs bis zehn Jahren.

Die Betreuung übernehmen pädagogisch geschulte Mitarbeiter. Ein geregelter Tagesablauf, feste Essens- und Ruhezeiten sind selbstverständlich. Die Ferienangebote eignen sich besonders für Kinder und Jugendliche mit Erkältungskrankheiten, Bronchitis, Allergien oder nervöser Erschöpfung. Es bestehen Finanzierungsmöglichkeiten durch Krankenkassen sowie Sozial- und Jugendämter. Wenn nötig, kann die Caritas individuelle Zuschüsse gewähren. Information, Beratung und Anmeldung beim Caritasverband in Kulmbach, Bauergasse 3 - 5, Telefon 09221/9574-21, oder unter www.caritas-kulmbach.de. red