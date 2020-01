Freizeitchor feierte 20 Jahre Gesang und Geselligkeit

Seit 20 Jahren gibt es in Neubrunn den Freizeitchor. Das Jubiläum wurde mit einem Dankgottesdienst in der St.-Andreas-Kirche in Neubrunn gefeiert. Diakon Joachim Stapf und der Freizeitchor gestalteten die Messe. Nach dem Gottesdienst gab es einen Sektempfang im Gasthaus Morgenroth, Stammlokal der Sänger.

Im Gespräch mit unserer Zeitung blicken Sieglinde Schorr, die Ansprechperson des Chores, und der Chorleiter Franz Rödelmaier auf die Geschichte des Chores zurück. Schorr schildert: "Eigentlich fing es bei einem Klassentreffen an. Wir saßen zusammen, und es wurden alte Lieder gesungen. Aber wie so oft, die erste Strophe kann jeder, doch dann wird's schon kritisch", erzählt sie.

Man kam überein, sich einmal im Monat zu treffen, um die alten Lieder anzustimmen. Sieglinde Schorr schrieb die alten Titel auf und von vielen Bürgern kamen Lieder und Texte hinzu. Der damalige Bürgermeister Peter Kirchner kopierte das Ganze, denn auch er fand diese "Sache" richtig gut.

Schnell kamen interessierte Bürger hinzu, die mitmachen wollten. Und so traf man sich beim "Morgenroths Ernst". Doch man merkte bald: "Wir brauchen einen musikalischen Leiter, sonst wird das nichts."

Nach wenigen Wochen übernahm Franz Rödelmaier den Freizeitchor, wie er sich nun nannte. Vornehmlich war sein Ziel, das alte Liedgut aufzufrischen und den Chor musikalisch nach vorne zu bringen.

Der erste öffentliche Auftritt war an "Mariä Himmelfahrt" im Gründungsjahr 2000. Rödelmaier erinnert sich: "Wir sangen damals nur ein Lied; das hieß ,Über die Berge schallt'".

Im Laufe der Zeit wurden auch modernere Lieder und Oldies ins Programm genommen. Nach kurzer Zeit machte sich der Chor einen Namen; zunächst nur in der Gemeinde, aber man besuchte auch Sängertreffen in anderen Orten.

Lob in der Zeitung

Gerne erinnern sich Schorr und Rödermaier an das Frühlingsliedersingen in Wülflingen. Damals stand in der Presse: "Als absolutes Highlight erwies sich der Freizeitchor aus Neubrunn. Mit Chorleiter Franz Rödelmaier und seinem Akkordeon entführte er das Publikum mit seinen Liedern ins Haßbergland, wo doch die Welt am schönsten sei. Als Zugabe kam das Neubrunn-Lied mit einem Text von Inge Werner. Es erzählt von einem friedlichen Ort in den Haßbergen. Ein Lied, das auf die Zuhörer einwirkte und Neugier auf Neubrunn weckte."

Bei den Neubrunner Dorfmusikanten trat der Chor dreimal bei deren Herbstkonzerten auf. Höhepunkte hierbei waren die Stücke, die man mit der Kapelle zusammen präsentierte.

Erfolge stellen sich ein

Immer mehr konnten die Freizeitsänger Erfolge feiern, sei es beim Kindergarten, bei Hochzeiten oder Geburtstagen und auch das Wirtshaussingen fand auf Anregung des Chores statt.

Beim Erntedankfest 2006 in Neubrunn zeigte sich der Chor als historischer Hochzeitszug, ein echtes Highlight, das unvergessen bleiben wird. Doch das absolute Ereignis hatte schon ein Jahr zuvor stattgefunden: Der Neubrunner Freizeitchor reiste nach Amerika.

Die Reise wurde von den Teilnehmern aus eigener Tasche finanziert und war ein unvergessliches Erlebnis. Mehrere Gastauftritte wurden absolviert; in der Stadt Dayton in Ohio waren etwa 2500 Menschen anwesend, viele mit deutscher Abstammung, als der Freizeitchor in einer Kirche auftrat. Man besuchte die Niagara-Fälle, New York und andere Sehenswürdigkeiten. Dabei war auch der damalige Pfarrer Martin Wissel. Er ging der Truppe mit seinem Regenschirm immer voran, damit keiner verloren ging.

Chor sucht Nachwuchs

Soweit geht es natürlich nicht jedes Jahr, aber ein Tagesausflug findet immer statt!

Sieglinde Schorr und Franz Rödelmaier freuen sich, wenn weitere Sänger dazukommen.