Freizeit für pflegende Angehörige

Jeder pflegende Angehörige eines Menschen mit Demenz braucht Zeit für sich, um sich zu erholen, Luft und Energie zu tanken, sich abzulenken, zum Arzt zu gehen, Einkäufe in Ruhe zu tätigen oder Freunde zu besuchen. Nur wer auf sich achtet, kann auf Dauer für seine betroffenen Angehörigen da sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Fachstelle für pflegende Angehörige des ASB-Regionalverbands Erlangen-Höchstadt.

Von der Fachstelle gibt es jetzt ein Angebot zur Entlastung. Einmal in der Woche können Demenzerkrankte nach Großenseebach kommen und einen schönen Tag miteinander verbringen. Unterstützung erhalten sie von geschulten Demenzpaten, die viele Angebote und Aktivitäten mit ihnen gestalten. Es werden zum Beispiel kleine Gerichte zubereitet und gemeinsam gegessen. Aber auch leichte körperliche, spielerische Betätigung wie Bewegung zu Musik, Tanzen und Gespräche sind im Angebot sowie auch Spiele, Singen, Musik hören und gemeinsames Kaffeetrinken.

Treffen immer donnerstags

Neben dem fördernden Effekt für die Gruppenteilnehmer bietet das Angebot laut Mitteilung der Fachstelle auch pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, sich ein paar Stunden Zeit zur Erledigung persönlicher Angelegenheiten oder zur eigenen Entlastung zu nehmen. Das Treffen findet jeden Donnerstag von 10 bis 15 Uhr im Veit-vom-Berg-Haus, Gartenstraße 43 in Großenseebach statt. Die Kosten belaufen sich auf 9,60 Euro die Stunde und können bei Anspruch einer Betreuungsleistung mit der Pflegekasse über die Entlastungsleistung und Verhinderungspflege abgerechnet werden. Weitere Infos und Gelegenheit zur Anmeldung gibt es beim ASB Regionalverband ERH, Fachstelle für pflegende Angehörige unter der Telefonnummer 09193/5033191 oder per E-Mail an rosi.schmitt@asb-erlangen.de. red