Freizeit für Großeltern und ihre Enkelkinder

Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) der Erzdiözese Bamberg lädt ein zu den Großeltern-Enkelkinder-Tagen in den Osterferien von Dienstag, 23., bis Freitag, 26. April, in der Katholischen Landvolkshochschule Feuerstein. Das Thema lautet "Fantasiewelten". Egal, ob beim Spielen, Zaubern, Backen, Singen, bei der Schnitzeljagd oder am bunten Abend unter dem Motto "Gespensterschloss": Großeltern und Enkelkinder sind dazu eingeladen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Auch Geselligkeit, beispielsweise beim Lager- und Schwedenfeuer, soll nicht zu kurz kommen. Ein Pilgerweg führt alle auf eine "Reise von Burg zu Burg". Anmeldeschluss ist Montag, 1. April. Nähere Informationen und Anmeldung bei der KLB, Telefon 0951/5023800, www.klb-bamberg.de, E-Mail klb@erzbistum-bamberg.de. red