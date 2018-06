red



Die Umweltstation bietet in den Sommerferien eine Freizeit für Acht- bis Zwölfjährige an, und zwar vom 27. bis 30. August im Jugendhaus Weihermühle bei Mainleus im Landkreis Kulmbach. Es sind noch Plätze frei.Auf dem Programm werden viele Aktivitäten in und um das 2016 neu eröffnete Jugendhaus stehen. Wer Lust auf Geländespiele, Nachtwanderung und viel Spaß in der Gemeinschaft hat, ist hier genau richtig.Die Kosten inklusive Vollpension, Materialien, Betreuung usw. liegen bei 135 Euro für Acht- und Neunjährige und bei 150 Euro für Zehn- bis Zwölfjährige. Um Anmeldung bis zum 30. Juni wird gebeten unter der Telefonnummer 09575/921455 oder per E-Mail: umweltstation@landkreis-lichtenfels.de.Der Anmeldeflyer mit Checkliste steht unter umweltstation-weismain.de