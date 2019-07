Freizeit an der Nordsee

Wo Weser und Elbe sich begegnen, dorthin führte die Gemeindefreizeit der evangelischen Kirchengemeinde Rentweinsdorf. An der Nordseeküste bei Cuxhaven verbrachten 50 Teilnehmer unter der Leitung von Wilfried Elflein eine abwechslungsreiche Woche. Das Motto dieser Reise war Begegnung und es gab viele Ausflüge. Zu den Höhepunkten gehörten neben einer Fahrt mit dem Pferdewagen übers Watt zur Insel Neuwerk und einer Schifffahrt zu den Seehundbänken in der Elbe eine Dünenwanderung an der Küste entlang nach Cuxhaven in das dortige Wattenmeer-Besucherzentrum. Ausflüge führten weiterhin zu einem der größten Umschlagplätze der Welt in Bremerhaven und auf die Insel Helgoland. In ihrem Domizil, dem Ferienhotel Dünenhof, wurde die Gruppe erstklassig bewirtet. Sehr gute geistliche Nahrung bekamen die Teilnehmer in den Bibelzeiten mit Herbert Grob, der Stellen aus der Apostelgeschichte anschaulich auslegte. red