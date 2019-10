Freiwillige helfen am "Computer-Mittwoch"

Der "Computer-Mittwoch" findet unentgeltlich an jedem zweiten Mittwoch ab 17.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt statt. Dabei stehen freiwillig Engagierte des Mehrgenerationenhauses im Rahmen des "Lernen durch Engagement"-Projekts sowie Schüler der IT-Klasse der Heinrich-Thein-Berufschule Menschen aller Generationen bei Problemen und Fragen rund um Handy, Tablet und PC helfend zur Seite. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 30. Oktober. Das Angebot findet in zwei Runden statt, entweder von 17.30 bis 18.15 Uhr oder von 18.15 bis 19 Uhr. Eine Anmeldung ist unter Telefonnummer 09521/9528250 erforderlich, wie das Mehrgenerationenhaus weiter mitteilte. red