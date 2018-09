Freiwillige Feuerwehr verschiebt Nachtübung

Die freiwillige Feuerwehr teilt mit, dass die für Donnerstag, 6. September, geplante Nachtübung auf Donnerstag, 13. September, um 20.30 Uhr verschoben wird. Stattdessen ist am 6. September ein Besuch der Kirchweih in Obristfeld geplant. Der gemeinsame Abmarsch erfolgt um 18.30 Uhr an der Alten Schmiede in Neuses. Alle Interessierten sind willkommen. dr