Freiwillige Feuerwehr ehrt langjährige Mitglieder

Die Berichte auf der Hauptversammlung der freiwilligen Feuerwehr zeigten eine jederzeit einsatzbereite Ortswehr auf. Auch für das Vereinsleben war einiges geboten.

Nach seiner Begrüßung stellte Vorsitzender Jan Millitzer bei dem Mitgliederstand von 103 einen geringfügigen Rückgang fest. Der Ortswehr gehören 27 Aktive, ein Jugendlicher, 67 Passive und acht Ehrenmitglieder an. In seinem Rückblick schaute er unter anderem auf das Johannisfeuer mit der Weihe der beiden neuen Fahrzeuge zurück.

Schriftführer Dominik Strenglein verlas das Protokoll der vergangenen Hauptversammlung und Kassier Jürgen Witzgall gab einen ausführlichen Blick in die Finanzen der FFW. Dabei informierte er die Mitglieder über ein kleines Minus, was er aber in der Anschaffung einer Red Box, ein Navi für das TSF-W, begründet sah.

Kommandant Sascha Rauh vermeldete aus dem vergangenen Jahr 17 Brandeinsätze, für die 294 Stunden aufliefen. Weiter teilte er eine Technische Hilfeleistung mit 60 Stunden und zehn Übungen mit 265 Stunden mit. Für Sonstiges wie Ausbildungen, Lehrgänge und Sicherheitswachen schlugen 390 Stunden zu Buche. Insgesamt brachte die FF Unterlangenstadt 1009 Stunden auf.

Bürgermeister Christian Mrosek sprach in seiner zu Ende gehenden Zeit als Bürgermeister das freundschaftliche Miteinander all die Jahre an. Vor allem dankte er für den Einsatz am Bau und die Einsatzbereitschaft der Ortswehr. Die Mehreinsätze sah er begründet in der Alarmierungsbereitschaft. "Zusammen haben wir gute Ergebnisse erzielt", schloss er sein Grußwort. KBM Tobias Winterbauer informierte über Neuigkeiten im Kreis sowie die Digitalisierung.

Gemeinsam ehrten folgend Millitzer, sein Stellvertreter Jens Schmitter und Kommandant Rauh Vereinsmitglieder für langjährige Treue zur FFW Unterlangenstadt. Die Urkunde erhielten Rainer Engel für 25 Jahre, Thomas Martin und Helmut Biesenecker für 40 Jahre sowie Reinhold Wittmann für 60 Jahre. Als weiteren Kassenprüfer neben Claudia Hoh bestimmten die Mitglieder Christian Sonnenschein. Aus der Versammlung kam der Vorschlag für eine erneute Weinfahrt. T. Micheel