Freiwillige arbeiten in der Tierpflege

Das Thema Natur ist mit der Erderhitzung aktueller denn je und der Wunsch zu handeln besteht. Auch der Landkreis Forchheim sieht sich laut Pressemitteilung diesem Thema verpflichtet und ermöglicht jungen Menschen mit einem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) im kreiseigenen Wildpark Hundshaupten das Lernen und Arbeiten im Bereich Umweltbildung sowie im Natur- und Umweltschutz. Kurzfristig ist nun für das FÖJ 2019/20 eine Stelle frei geworden.

Die Freiwilligen arbeiten im Bereich der Tierpflege und der Öffentlichkeitsarbeit mit und erhalten so neben der Wissensvermittlung zum Thema Tiere und deren Lebensräume auch biologische Zusammenhänge aufgezeigt, wie zum Beispiel Wasser als Lebensraum oder der Einfluss des Menschen auf die Umwelt.

Das so vermittelte theoretische Wissen kann dann im Rahmen von Führungen oder kommentierten Fütterungen an die Parkbesucher weitergegeben werden, so dass dadurch die biologischen Zusammenhänge verständlicher und das Auge für die Umwelt geschult werden.

Wer nach der Schule nicht direkt in die weitere Ausbildung oder ein Studium starten will, wer sich für die ökologisch nachhaltige Gestaltung der Zukunft interessiert und zwischen 16 und 26 Jahre alt ist, kann sich auf die Stelle bewerben.

Details zum Verfahren finden sich im Internet unter www.foej-bayern.de oder über den FÖJ-Träger für den Wildpark Hundshaupten, den Bund der katholischen Jugend (BDKJ). Nach Absprache wäre auch ein späterer Beginn als 1. September möglich. Für Fragen stehen außerdem die Leitung des Wildparks, Telefon 09191/861280, oder das Personalmanagement am Landratsamt Forchheim, Telefon 09191/861100, zur Verfügung. Weitere Infos und Links zum Bewerbungsverfahren gibt es unter www.wildpark-hundshaupten.de. red