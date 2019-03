Freiwillig sozial bei der Lebenshilfe

Jedes Jahr fangen etwa 15 Freiwillige bei der Lebenshilfe Erlangen an. Etliche von ihnen entscheiden sich danach für einen Beruf im sozialen Bereich. Stellen für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) oder auch den Bundesfreiwilligendienst (BFD) gibt es in folgenden Einrichtungen: Georg-Zahn-Schule/-Tagesstätte, Regnitz-Werkstätten, Wohnstätten und Offene Hilfen. FSJ oder BFD bieten die Chance für neue Erfahrungen, sich beruflich im sozialen Bereich beziehungsweise in der Behindertenarbeit zu orientieren sowie Wartezeiten zwischen Schule, Ausbildung und Studium zu überbrücken. Beide sind gesetzlich geregelte Freiwilligendienste für alle, die ihre Schulpflicht erfüllt haben - das FSJ für junge Leute bis 27 Jahre, der BFD für alle Altersgruppen. Für beides wird begleitend ein Bildungsprogramm angeboten. Infos gibt es per E-Mail an inge.holzammer@lebenshilfe-erlangen.de, unter Telefon 09131/9207-113 oder auch online auf www.lebenshilfe-erlangen.de. Bewerbungen sind erwünscht per E-Mail mit Lebenslauf und dem letzten Zeugnis oder per Post an Lebenshilfe Erlangen, Inge Holzammer, Goerdelerstraße 21 in 91058 Erlangen. red