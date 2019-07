Freiwasser-Asse auf dem Treppchen

Bei den internationalen deutschen Freiwassermeisterschaften, die im Wöhrsee in Burghausen ausgetragen wurden, präsentierten sich Sophia Scheuermann und Patrick Kleemeier von der SG Bamberg in herausragender Form und durften sich über drei Medaillen in drei Rennen freuen. 183 Vereine aus Deutschland, Mexiko, Österreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Schweiz und den USA hatten 674 Sportler in den oberbayerischen Landkreis Altötting entsandt.

Für den ersten Höhepunkt sorgte Kleemeier gleich im Auftaktrennen über 2,5 km. Dabei ließ die Startliste in der AK 25 einen offenen Schlagabtausch um die Podiumsplätze zwischen den favorisierten Schwimmern erwarten. Die äußeren Bedingungen waren jedoch keineswegs leicht: Durch die späte Startzeit um 17.50 Uhr hatte sich der See bei einer Lufttemperatur von 32 Grad auf mehr als 27 Grad aufgeheizt. Der 27-jährige Kleemeier gewann nach einem harten und langgezogenen Zielsprint die deutsche Vizemeisterschaft mit einer neuen persönliche Bestzeit, die er um 56 Sekunden auf 31:22,64 Min. verbesserte.

Schnelles Rennen

Sophia Scheuermann startete zunächst über fünf Kilometer und sorgte gleich für das nächste Highlight aus Bamberger Sicht. Sie startete im Entscheidungslauf um die deutsche Meisterschaft, in dem auch die amtierende Vizeeuropameisterin Leonie Antonia Beck vom SV Würzburg antrat. Auf Basis der Startliste durfte sich Scheuermann berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille im Jahrgang 2000 machen. In einem von Beginn an schnellen Rennen ließ sich die Bambergerin ihre Chance auf ihr erstes Edelmetall nicht entgehen und musste dazu ebenfalls im absoluten Grenzbereich schwimmen. Der Lohn war nicht nur die Bronzemedaille bei den Juniorinnen, sondern gleichzeitig auch ein neuer Vereinsrekord (1:02:28,79 Std.).

Am Schlusstag stand der Massenstart der Masters über fünf Kilometer für Kleemeier auf dem Programm: Trotz muskulärer Probleme vor dem Start ließ sich der 27-Jährige nicht von seinem Medaillenziel abbringen und schwamm ein äußerst couragiertes Rennen. Bereits zur Rennhalbzeit war er mit 30:40 Min. schneller als zwei Tage zuvor über 2,5 km.

Nachdem seine Badekappe derart unglücklich verrutscht war, verlor er seine Schwimmbrille in der entscheidenden Rennphase. Dennoch ließ er sich davon nicht beeindrucken und schwamm als Dritter im Ziel zu seiner 17. Medaille bei deutschen Meisterschaften mit einer starken Bestzeit von 1:02:07,22 Std. Damit errang Kleemeier wie bei den Titelkämpfen 2017 in Magdeburg und ein Jahr später in Mölln erneut zwei nationale Freiwassermedaillen. pkl