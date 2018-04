Freitagstreffs für Eltern in Trennungssituationen

Das Zentrum für Alleinerziehende in der Günther-Scharowsky-Straße 7 lädt im April zu neuen Freitagstreffs ab 15 Uhr ein: Das Wochenende entspannt beginnen, gemeinsame Unternehmungen planen, sich informieren. Besonders angesprochen sind Eltern in einer Trennungssituation. Zum Auftakt am Freitag, 13. April, wird ab 16.30 Uhr zum Thema "Bewältigung von Lebenskrisen - Wege zu mehr innerer Stärke und Gelassenheit" referiert. Der Eintritt zu den Treffs ist frei, eine Kinderbetreuung wird angeboten. Infos gibt es telefonisch unter 09131/208914. red