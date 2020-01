Freitagskino zum Thema "Familienbande"

Am Freitag, 24. Januar, zeigt die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge ab 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus, Balthasar-Neumann-Straße 4, einen weiteren Film aus der Reihe "Familienbande". Der Film führt an einen kleinen Ort an der türkischen Schwarzmeerküste. Dort löst das harmlose Herumalbern mit Jungs am Strand für fünf Schwestern ein Drama aus. Die Regisseurin Deniz Gamze Ergüven erschafft in ihrem preisgekrönten Debütfilm mit betörend schönen Bildern auch Momente sommerlicher Leichtigkeit. Ein Programm zu den Kinoabenden liegt in den Kirchen aus. Der Eintritt zum Freitagskino ist frei. Mehr Infos gibt es unter Telefon 09573/2227880. red