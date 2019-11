Freitagsgebet an der Friedenskapelle

Die Hiobsbotschaften mehren sich: Klimawandel, kriegerische Auseinandersetzungen, Landverlust. Die Grenz- und Friedenskapelle Burggrub steht für Menschlichkeit, für ein friedliches Miteinander sowie für religiöse Toleranz. Zum Jahrestag der Grenzöffnung vor 30 Jahren lädt deshalb die Ökumene im Unteren Haßlachtal zu einem Friedensgebet die Gläubigen am Freitag, 22. November, um 15 Uhr an der Kapelle, ein. An dem Freitagsgebet werden sich Pfarrer Michael Foltin (Burggrub) und Diakon Diethard Nemmert aus Mitwitz beteiligen. red