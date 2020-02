Freistaat würdigt politisches Engagement

Retta Müller-Schimmel, Erzieherin aus Herzogenaurach und Kommunalpolitikerin, freute sich riesig: Sie ist eine der 43 Personen, die jetzt mit der Bayerischen Verfassungsmedaille geehrt wurden. Im bayerischen Landtag verlieh Landtagspräsidentin Ilse Aigner diese seltene Auszeichnung.

Müller-Schimmel ist Gründungsmitglied des Herzogenauracher Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen und engagiert sich seit den frühen achtziger Jahren parteipolitisch. Seit 1991 ist sie Mitglied im Kreistag Erlangen-Höchstadt, seit 2014 auch Mitglied im Stadtrat Herzogenaurach.

Als Rätin und darüber hinaus setzt sie sich unermüdlich für die Gemeinschaft ein: Ob es der barrierefreie Eingang zum Landratsamt, die Schaffung der Position einer Gleichstellungsbeauftragten oder die Einrichtung des Seniorenbeirates ist, Müller-Schimmel wird aktiv, damit Menschen sich gleichberechtigt einbringen können. Zudem initiierte sie die Ökofest-Initiative, die alljährlich eine alternative Messe in den Weihersbachanlagen veranstaltet.

"Retta Müller-Schimmel gebührt für ihr jahrelanges Engagement hohe Anerkennung. Mit ihrem Einsatz für alle Bevölkerungsgruppen gestaltet sie das Leben und die Stadt Herzogenaurach bedeutend mit", würdigte der Landtag die frischgebackene Ordensträgerin.

Landtagsabgeordneter Christian Zwanziger, der Müller-Schimmel für diese Ehrung vorgeschlagen hatte, gab zu: "Die schwierigste Aufgabe war es, für den Vorschlag alle Facetten von Rettas Engagement zu erfassen, so vielfältig und mit so viel Energie bringt sie sich in die Gestaltung Herzogenaurachs ein."