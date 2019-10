Freistaat unterstützt den Kauf

Wie die Regierung von Oberfranken kürzlich der Stadtverwaltung mitgeteilt hat, wird der Kauf der Verwaltungsvilla zwischen der Alten Spinnerei und dem Einkaufszentrum Fritz im Rahmen des Industriebrachenprogrammes der bayerischen Staatsregierung mit etwa 700 000 Euro gefördert. Dies entspricht rund 75 Prozent der Gesamtkosten. Die Villa ist seit Dezember 2017 im Besitz der Stadt Kulmbach, jetzt hat der Freistaat Bayern die Mittel überwiesen.

In der Villa sind momentan Büros der Universitätsverwaltung untergebracht, weitere sollen noch einziehen.

Oberbürgermeister Henry Schramm dankte dem Freistaat Bayern laut einer Pressemitteilung für die Förderung: "Wir wissen den Freistaat als verlässlichen Partner an unserer Seite. Mit seiner Unterstützung können wir Kulmbach fortentwickeln und in unsere Stadt investieren", so der Oberbürgermeister. "In einem längeren Prozess werden wir die einzelnen Spinnereikomplexe ausbauen und erneuern. Während wir das Turbinenhaus und die Räume oberhalb des Busbahnhofes bereits sanieren, wird in naher Zukunft der Gebäudeteil gegenüber dem Bahnhof zu einem Grünen Zentrum entwickelt" ergänzt Schramm. red