Freistaat fördert stationäre Freilichtbühne Kutzenberg

"Mit einer Förderung in Höhe von 16 500 Euro an den Fränkischen Theatersommer für die Errichtung einer stationären Freilichtbühne in Kutzenberg können wir das Kulturangebot unserer Region um eine weitere Facette bereichern", teilte Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner mit.

Der Kulturfonds sei als Landesleistung bundesweit einzigartig. Über die Verteilung der Mittel habe gestern der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst beraten und der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen beschlossen. Damit könnten in diesem Jahr 140 Kulturprojekte in ganz Bayern nach erfolgreichem Abschluss des behördlichen Förderverfahrens finanziell unterstützt werden.

"Unser bayerischer Kulturfonds ermöglicht es kulturbegeisterten Bürgern im ganzen Land, mit ihren Ideen und ihrer Kreativität das öffentliche Leben ihrer Heimat aktiv mitzugestalten", freute sich Baumgärtner.

Stichtag wurde vorverlegt

Neu am Verfahren sei, dass die Antragsfrist um einen Monat, vom 1. November auf 1. Oktober des Vorjahres, vorverlegt worden sei. Für Vorhaben im Jahr 2020 gelte also der Stichtag 1. Oktober 2019. Damit werde auf die Tatsache Rücksicht genommen, dass zahlreiche kulturelle Veranstaltungen schon in der ersten Jahreshälfte stattfinden, erklärte Baumgärtner.

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst werde die Kulturschaffenden über die Verlegung des Termins auch noch einmal auf geeigneten Informationskanälen informieren. red