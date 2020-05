Freistaat baut Straßen aus

Das Staatliche Bauamt Schweinfurt macht auf zwei Straßenbauprojekte aufmerksam. Dort sind jeweils Vollsperrungen nötig, wie die Behörde mitteilte.

Ab Dienstag, 2. Juni, werden die Asphaltbauarbeiten im Zuge der Staatsstraße 2275 in den beiden Ortsdurchfahrten Rügheim und Römershofen ausgeführt. Hier wird die Fahrbahn voll gesperrt, um die Sanierungs- und

Instandsetzungsarbeiten zu ermöglichen. Die Bauarbeiten können nur unter Vollsperrung erfolgen und dauern zwei Wochen, so dass beide Ortsdurchfahrten erst ab 14. Juni wieder frei befahrbar sind. Restarbeiten sind dann noch nötig.

Folgende Umleitung wird für beide Fahrtrichtungen eingerichtet: Ab Oberhohenried nach Königsberg und Ostheim (sowie umgekehrt). Anlieger sind jeweils bis zum Ortseingang Rügheim und Römershofen frei.

Das zweite Projekt: Am Montag, 13. Juli, beginnen die Straßenbauarbeiten im Zuge der Staatsstraße 2281 am Ortsausgang von Kottendorf bis zur Hasenmühle (Kreisstraße Has 59). Hier wird die Fahrbahn komplett erneuert und verbreitert.

Diese Bauarbeiten können nur unter Vollsperrung ausgeführt werden, wobei die Sperrung voraussichtlich bis Ende September 2020 andauern wird.

Die Umleitung für beide Fahrtrichtungen wird ab Lußberg über Breitbrunn, Kirchlauter und Salmsdorf eingerichtet und dementsprechend beschildert. Kottendorf selbst ist während der Bauzeit nur vom Süden her über Lußberg erreichbar.

Für die komplette Baumaßnahme sind laut Schweinfurter Amt Gesamtkosten in Höhe von 650 000 Euro im Auftrag des Freistaates Bayern, des Kreises Haßberge und der Gemeinde Breitbrunn veranschlagt. red