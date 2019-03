Freisinger nach Gebenbach

Die DJK Gebenbach, der Tabellenzweite in der Fußball-Bayernliga Nord und Ligakonkurrent des FC Sand, treibt die Personalplanungen für die kommende Saison 2019/20 voran. Nach den Vertragsverlängerungen mit Marco Seifert, Niko Becker, Dominik Haller und Fabio Pirner haben die Oberpfälzer nun den ersten Neuzugang bekanntgegeben.

Es kommt der offensive Mittelfeldspieler Bastian Freisinger. Der 20-Jährige wechselt vom Bezirksligisten SV Hahnbach zu den "Grün-Weißen" nach Gebenbach. Der Linksfuß, der als U15-Fußballer in Weiden spielte, war schon in der B- und A-Jugend im Nachwuchs der DJK Gebenbach aktiv. Bastian Freisinger hat eine beachtliche Torquote, hat in der laufenden Saison in 19 Spielen 17 Mal getroffen und sucht nun in der Bayernliga Nord eine neue Herausforderung. dme