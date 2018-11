Freiluftkino bei "Kulturbunt"

Der Verein "Kulturbunt" und alle Besucher trotzen der Dezemberkälte mit dem herzerwärmenden Film "Während du schliefst" beim Winterfreiluftkino am Samstag, 8. Dezember, im Wankel-Hof in der Dalbergstraße 75. Zum Inhalt: Eine einsame U-Bahn-Angestellte in Chicago wird eines Morgens, während des Weihnachtsgeschäftes, Zeugin eines hinterhältigen Überfalls auf ihren Schwarm. Die Filmkomödie aus dem Jahr 1995 hat nichts von ihrem Charme verloren. Gegen kalte Füße gibt es heiße Steine und Magenwärmer. Die Plätze sind begrenzt. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten gibt es im Bunten Buchladen, Tel.: 09732/ 5833. sek