Freiluftgottesdienst und Mitbringparty

Am Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 30. Mai, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Münnerstadt alle Interessierten zu einem Freiluftgottesdienst mit anschließendem Mitbringparty-Essen vor der Auferstehungskirche Münnerstadt ein. Beginn ist mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr. Der Gospelchor und der Posaunenchor gestalten mit Pfarrer Martin Hild das Lob Gottes zur Erinnerung an Jesu Aufnahme zu seinem Vater im Himmel. Nach der Tradition der "Schüsselparty" für Familiengottesdienste sind die Teilnehmenden eingeladen, etwas "Fingerfood" nach Wahl für ein gemeinsames Buffet mitzubringen und im Anschluss an den Gottesdienst bei einem Gespräch gemeinsam zu genießen. Die Getränke sind frei, eine Spende ist willkommen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Auferstehungskirche und im Gemeindesaal statt. sek