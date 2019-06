Freilichttheater auf dem Dorfplatz

Der Aufbau für das Freilichttheater ist am Dienstag, 18. Juni, ab 18 Uhr sowie am Mittwoch ab 9 Uhr am Schulplatz. Es werden an beiden Tagen Helfer benötigt. Für die Aufführungen des "Weiberputsch" ein Stück aus der "guten alten Zeit" gibt es noch Karten für Freitag, 21. Juni, und Samstag, 22. Juni, jeweils um 19.30 Uhr. Die Donnerstagsvorstellung ist bereits ausverkauft. Karten sind in der Raiffeisenbank Kleukheim zu den normalen Geschäftsöffnungszeiten erhältlich oder an den Vorstellungsterminen an der Abendkasse. red