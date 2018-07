Freilichtmalerei verbindet Hobbykünstler aus drei Ländern

Heimat der anderen kennenlernen



Der Ausstellungsraum im Schloss Adelsdorf platzte bald aus den Nähten, als die Vernissage einer internationalen Malaktion mit dem Motto "Künstlerischer Blick mit Pinsel und Staffelei - internationale Freilichtmalerei" stattfand. Hobbymaler aus den beiden Partnerlandkreisen Erlangen-Höchstadt und Tarnowskie Góry (Polen) sowie befreundete Künstler aus Tschechien haben sich Ende Juni in Erlangen-Höchstadt getroffen, sich mit Pinsel, Staffelei und Farbe ausgestattet und verschiedene Orte in der unmittelbaren Umgebung als Ziele ihrer Freilichtmalerei ausgesucht. Dazu gehörten Erlangen, Heroldsberg, Kosbach, Hemhofen und Eschenau.Die Freilichtmalerei im Rahmen der Landkreispartnerschaft war keineswegs eine Eintagsfliege, sie ist im Lauf der Jahre seit der Gründung des Freundeskreises Erlangen-Höchstadt - Tarnowskie Góry 2005 bereits zu einer guten Tradition geworden. Im jährlichen Wechsel findet das Treffen in Polen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt statt.Dabei kommt es den Künstlern darauf an, enger zusammenzuarbeiten, zu fachsimpeln und bei der gemeinsamen Arbeit viel Freude und Spaß zu haben. Die Bürger beider Landkreise profitieren ebenfalls davon. In der Betrachtung und Auseinandersetzung vergleichen sie die Bilder mit den Originalplätzen und lernen ihre und die Heimat ihrer Freunde besser kennen. An der diesjährigen Freilichtmalerei nahmen aus Polen zwölf Künstler, drei aus Tschechien und aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt acht Hobbymaler teil. In den verschiedensten Techniken wie Aquarell, Acryl, Bleistift oder Fotografie schufen sie interessante und sehenswerte Arbeiten.Die musikalische Gestaltung der Vernissage lag in den Händen von Martin Oberle mit seiner Trompete. Die Begleitung auf dem Banjo hatte seine Künstlerkollegin Anett Bethke übernommen. Mit einer mit viel Beifall aufgenommenen getanzten und gesungenen Flamenco-Einlage begeisterte Slávka Tyrkassova aus Tschechien, auf der Gitarre begleitet von Mathias Eschment. Eschment übergab der Organisatorin der Freilichtmalerei, Maria Sláwik-Höhlriegel, ein in Acryl gemaltes Bild, zu dem er sagte, dass dies eine fränkische Landschaft sei - oder vielleicht auch eine polnische Landschaft. Es sei dem Betrachter überlassen, seine Erfahrungen und seine Fantasie bei der Bildbetrachtung ins Spiel zu bringen. Ein polnischer Kunstfreund ergänzte, Betrachter und Künstler stünden oft 50 zu 50 in ihrer Meinung zu einem Bildgegenstand. Hier setze auch das Spannungsfeld ein, welches die Kunst ausstrahle.Die Ausstellung ist heute und am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr in den Räumen des Schlosses zu besichtigen.