Coburg vor 15 Stunden

Attacke

Freilaufender Hund beißt Fußgängerin in den Oberschenkel

Wegen Körperverletzung hat am Dienstag eine 36-jährige Lautertalerin Anzeige erstattet. Sie war am Wochenende von einem Hund in den Oberschenkel gebissen und dabei verletzt worden. Wie die Polizeiinsp...