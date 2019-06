Freilandmuseum ist Ziel der Gartenfreunde

Der Vereinsausflug der Gartenfreunde Kirchehrenbach führt am Samstag, 6. Juli , ins Fränkische Freilandmuseum nach Bad Windsheim. Folgendes Programm ist vorgesehen: Abfahrt ab 8 Uhr am Bahnhof in Kirchehrenbach, Führung im Freilandmuseum von 9.30 bis 11.30 Uhr, anschließend Zeit zur freien Verfügung. Die Rückfahrt von Bad Windsheim findet um 17 Uhr statt. Nach einem Abendessen in der Kohlenmühle in Neustadt/Aisch ist gegen 20 Uhr die Rückankunft in Kirchehrenbach geplant. Anmeldung bei Reingard Gmelch unter Telefon 09191/94400. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. red