Forchheim 12.11.2019

Freiheit ist Thema in der Christuskirche

Um das komplexe Thema Freiheit geht es in der nächsten "Saturday Night Church" (SNC) am Samstag, 16. November, um 19.30 Uhr in der Christuskirche. Es ist ein Gottesdienst für junge Leute.