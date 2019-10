Christen im Beruf, das Chapter Rhön-Kreuzberg, bietet am Samstag, 19. Oktober, einen Vortrag von Karlheinz Kropp aus Köditz unter dem Motto "Freiheit durch verändertes Denken, ein Lebenszeugnis der Ermutigung" an. Beginn ist um 19.30 Uhr im Haus der Schwarzen Berge in Oberbach. sek