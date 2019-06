Die Freihandschützen beteiligen sich am Sonntag, 30. Juni, am Festzug in Marktzeuln. Festzugsbeginn ist um 14 Uhr. Gemeinsame Abfahrt ist um 13.15 Uhr am Schützenhaus in Bad Staffelstein. Bei Temperaturen über 30 Grad marschieren die Herren in kurzem Hemd mit Krawatte. red