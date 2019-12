Freies Gestalten nach Herzenslust

Ein Angebot des Awo-Mehrgenerationenhauses richtet sich an alle, die gerne malen und gestalten - einfach weil es Spaß macht. Am Freitag, 10., und 24. Januar, kann man von 16 bis 18 Uhr nach Herzenslust Farben und Formen ausprobieren, damit experimentieren und schöne Dinge gestalten. Die Teilnehmer müssen nicht talentiert sein und brauchen auch keine Vorkenntnisse. Die Freude am kreativen Gestalten zählt, heißt es in einer Mitteilung. Material ist vorhanden und wird im Sinne der Nachhaltigkeit von der Referentin ausgewählt.Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 09561/70538-0 ist erforderlich. red