Freier Eintritt im Puppenmuseum

Am Montag, 30. Dezember, lädt die Sparkasse Coburg-Lichtenfels zum kostenlosen Rundgang durch das Puppenmuseum ein. Dafür öffnet das Museum ausnahmsweise an einem Montag von 11 bis 16 Uhr seine Pforten. Bereits am Eingang begrüßt eine Miniaturausgabe des Design-Weihnachtsbaums von Anna Hühnerkopf die Gäste. Im Kaminzimmer warten die "Winterkinder" der Puppenkünstlerin Christa Mann auf Schnee z und die neue Hörstation lädt ein, sich näher mit Friedrich Rückert zu beschäftigen. Kinder können die Sonderausstellung "Kleine Steine, große Passion. Kreative Welten aus Lego®-Steinen" mit einem Rätsel ganz genau erkunden. red