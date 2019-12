Freie Wählergemeinschaft unterstützt Rogge

Die Freie Wählergemeinschaft Ebenhausen lud zur Aufstellung ihrer Kandidaten für den Gemeinderat in die Turnhalle Ebenhausen.

Ortssprecher Benedikt Keßler leitete mit Unterstützung der Gemeinderäte Ulrike Breuter und Manfred Greubel die Versammlung und gemeinsam schafften sie es, insgesamt 14 Kandidaten zu finden.

Sehr erfreulich war es, dass viele neue und jüngere Gesichter Interesse zeigten und sich auch bereit erklärten, sich auf die Liste setzen zu lassen. Schließlich geht es doch darum, möglichst viele Kandidaten aufzustellen, um so bei der Wahl möglichst wenig Stimmen zu verschenken. Da die Modalitäten der geheimen Wahl einige Zeit in Anspruch nahmen, blieb den anwesenden Bürgern ausreichend Zeit, sich über die Belange des Dorfgeschehens auszutauschen. Immer wieder angesprochene Anliegen war die Misere um den Ebenhäuser Bahnhof, wo es unter anderem an Parkplätzen fehlt oder ein kostenloses Amtsblatt für alle Bürger.

Kein eigener Kandidat

Sich um Themen wie Breitbandverkabelung, Straßenbau, Südlink oder Kindergartenerweiterung zu kümmern, wird dann Aufgabe des am 15. März 2020 neu zu wählenden Gemeinderates sein. Für das Amt des Bürgermeisters fand sich allerdings kein Kandidat, wurde doch vor Kurzem bekannt, dass der seit 2014 amtierende Bürgermeister Franz Kuhn aus Oerlenbach aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl antreten wird.

Stattdessen stellte sich der Bürgermeisterkandidat der Oerlenbacher CSU, der 33-jährige Nico Rogge der Versammlung vor. Die Freie Wählergemeinschaft Ebenhausen fasste den Beschluss, den Bürgermeisterkandidaten der CSU zu unterstützen.

Die Nominierten

Auf der Kandidatenliste der Freien Wählergemeinschaft Ebenhausen für den Gemeinderat stehen Benedikt Keßler, Ulrike Breuter, Manfred Greubel, Karin Haut, Fabian Wahler, Andre Keller, Kerstin Schneider, Richard Dees, Matthias Bonengel, Ute Seemann, Andreas Greubel, Georg Sittler, Hartmut Schreiber und Mark Schendel. kme