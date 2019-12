Freie Wählergemeinschaft nominiert ihre Kandidaten

Ortssprecher Bernhard Herterich begrüßte 44 Wahlberechtigte und zwölf Gäste zur Aufstellungsversammlung der Freien Wählergemeinschaft Wirmsthal. Guntram Gock, der über drei Wahlperioden im Gemeinderat vertreten war, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Er moderierte durch die Versammlung und fungierte als Wahlleiter. Er verwies darauf, dass dies keine Wahlveranstaltung, sondern eine Nominierungsversammlung sei, die formal und zügig durchgeführt werden solle. Im Vorfeld hatten sich fünf Bewerber für die Liste gefunden, die sich und ihre Beweggründe für die Kandidatur der Versammlung vorstellten. Sie hatten sich im Vorfeld schon mehrfach getroffen und sich einstimmig für eine Blockwahl entschieden. Mit 42:2 Stimmen nahm die Versammlung die Liste an.

Dieter Brand, mit 73 Jahren der älteste Bewerber, führt die Liste an. "Ich war schon 1972 bis 1978 im Gemeinderat, danach in der VG beschäftigt. Bei einer eventuellen Wiederwahl würde sich für mich der Kreis schließen", so Brand. Die Freie Wählergemeinschaft favorisierte ausdrücklich bis dato keinen der Bürgermeisterkandidaten. Sie räumte Peter Bergel, der Gast in der Versammlung war, Raum ein, sich und sein Wahlprogramm in einer der beiden Wahlveranstaltungen vorzustellen. Diese finden am 11. Februar im Sportheim Euerdorf und am 13. Februar im Gasthof in Wirmsthal statt. Außerdem wiesen die Verantwortlichen darauf hin, dass an jedem ersten Freitag im Monat ein Stammtisch für politisch Interessierte stattfindet.