Freie Wähler wollen mehr als 13 Kreistagssitze erringen

Nun steht auch der Wahlvorschlag der Freien Wähler für die Kreistagswahl im kommenden März. Zur Aufstellung trafen sich Vertreter aller Ortsverbände im Roten Ross in Eckental. Mit einer Mischung aus neuen und etablierten Kräften soll ein Zugewinn bei den Mandaten erreicht werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Bei der Kreistagswahl 2014 hatten die Freien Wähler ihr Ergebnis um knapp drei Prozent steigern und ein Mandat zulegen können.

Die 13 FW-Kreisräte hätten aus der Opposition heraus Politik zum Wohl der Bürger gestaltet, resümiert der FW-Fraktionsvorsitzende Gerald Brehm. Eine spürbare Verbesserung bei den Buslinien sieht Brehm insbesondere als Erfolg der Freien Wähler an. Auch an den Weichenstellungen zum Erhalt medizinischer Versorgung im gesamten Landkreis sei seine Fraktion maßgeblich beteiligt gewesen, so Brehm. "Wir sind bodenständig wie die Menschen, die hier leben. Deshalb haben wir auch auf solide Finanzen gepocht - durch Verzicht auf teure Extravaganz beim neuen Landratsamt oder das Prestigeprojekt Stub". Nur deshalb sei es gelungen die Kreisumlage zu reduzieren. "Das entlastet jeden Bürger im Landkreis".

"Unser Landkreis braucht starke Freie Wähler", ist Irene Häusler überzeugt. "Die Richtung dazu stimmt. Wir konnten unser Ergebnis in den letzten Jahren immer steigern. Für 2020 haben wir uns deshalb wieder ein Ergebnis von 13 Mandaten plus X auf die Fahne geschrieben", betont die Kreisvorsitzende. Die Liste wird angeführt von der in Höchstadt lebenden Landratskandidatin Regina Enz. Es folgt auf Platz 2 der Eckentaler Bürgermeisterkandidat Michael Schölkopf.

"Dies ist ein klares Bekenntnis unserer Gruppierung zu unserem Nachwuchs und zu allen Teilen des Landkreises", erläutert Häusler. Möglich sei die behutsame Neuausrichtung geworden, da verschiedene etablierte Kreispolitiker ihre vorderen Plätze für den Nachwuchs zur Verfügung stellten. Auch eine Stärkung der Frauen liege der Partei am Herzen. Zwar seien nur sieben Prozent der Kandidaten weiblich. Neben Regina Enz möchte der Kreisvorstand aber mit Irene Häusler (Höchstadt, Platz 3), Regina Bruckmann (Lonnerstadt, Platz 9) und Anita Batz (Marloffstein, Platz 27) noch drei weitere Frauen auf aussichtsreichen Positionen sehen. Ein Konzept, das bei der Basis ankam, denn der Listenvorschlag wurde einstimmig angenommen. red