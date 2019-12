Freie Wähler wollen die Stadt mitgestalten

Die Freien Wähler wollen in Herzogenaurach in der kommenden Legislaturperiode eine gestaltende Kraft werden. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen sie auf Manfred Welker als Bürgermeisterkandidaten, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsverbands. Unterstützt wird Welker von einer Liste, die wie er einstimmig nominiert wurde.

Die Freien Wähler sind zurzeit mit zwei Stadträten im Gremium vertreten, mit Christian Schaufler und Manfred Welker. Wie es in der Pressemitteilung heißt, hätten sie bereits frühzeitig auf die Ungerechtigkeit bei der Straßenausbausatzung hingewiesen und sich für deren Abschaffung engagiert. Für die Freien Wähler sind die Bürgerinitiativen in Herzogenaurach ein Indiz dafür, dass sich die Bürger mit ihren Anliegen nicht mehr ernst genommen fühlen und eine neue Stadtspitze wollen.

Ein Urgestein als Wahlleiter

Für die Nominierungsveranstaltung hatten sich die Freien Wähler ein Urgestein als Versammlungsleiter geholt. Ernst Neudecker war lange Jahre im Stadtrat von Herzogenaurach vertreten und auch als stellvertretender Landrat im Landkreis Erlangen-Höchstadt aktiv. Unter seiner Leitung konnte die Nominierungssitzung routiniert ablaufen. Unter den Stadtratskandidaten gibt es kompetente Ansprechpartner in den Bereichen Soziales, Verkehrsentwicklung, Innenstadt, Ortsteile und Stadtentwicklung. red