Freie Wähler wollen den ÖPNV umweltfreundlicher machen

Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler beschäftigt sich mit Elektromobilität und sauberer Luft und hat zwei Anträge zu diesen Themen an Landrat Alexander Tritthart (CSU) und den Kreistag gerichtet.

Im ersten Antrag erinnert Fraktionssprecher Gerald Brehm daran, dass die FW bereits im vergangenen Jahr die Erstellung einer Machbarkeitsstudie "Zukunftsfähige und nachhaltige ÖPNV-Strategien - E-Mobilität der Bussysteme im Landkreis ERH" angeregt hätten. Der Landrat habe damals zugesichert, mit Firmen wie Schaeffler und Siemens, aber auch mit der Uni Erlangen Gespräche zu führen, um dieses Thema zu sondieren. Die Freien Wähler warten noch auf Antworten und bitten deshalb um einen Sachstandsbericht.

Außerdem stellt die FW-Fraktion in ihrem Antrag die Frage, wie viele Kilometer pro Jahr im Landkreis mit Dieselbussen gefahren werden und wie hoch der dadurch entstehende CO2 -Ausstoß ist.



Fördermittel für saubere Luft

Die Verwaltung soll ermitteln, in welchem Umfang und vor welchem Zeithorizont der CO2 -Ausstoß durch den Einsatz von Elektrobussen reduziert werden könnte.

Daran anknüpfend weisen die Freien Wähler in ihrem zweiten Antrag auf das Förderprogramm "Saubere Luft 2017 - 2020" hin, das der Bund aufgelegt hat. Insgesamt steht eine Milliarde Euro zur Verfügung, um unter anderem Dieselbusse im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit Abgasnachbehandlungssystemen nachzurüsten. Antragsberechtigt sind allerdings nur Kommunen, Landkreise und kommunale Unternehmen, die von Grenzwertüberschreitungen betroffen sind. Deswegen beantragen die Freien Wähler, dass die Kreisverwaltung prüft, ob es in Erlangen-Höchstadt Grenzwertüberschreitungen gibt und inwieweit der Landkreis das Förderprogramm zum Beispiel zur Umrüstung von Dieselbussen nutzen könnte. red