Freie Wähler wollen bei der Kreistagswahl 2020 weitere Sitze gewinnen

Bei der mit zahlreichen Mitgliedern aus dem gesamten Landkreis besuchten Aufstellungsversammlung im Gasthof "Klosterhof" in Klosterlangheim blickten die Freien Wähler im Landkreis mit Zuversicht auf die Kommunalwahl 2020. Ihr Ziel ist es, im nächsten Jahr ihren Einfluss im Kreistag auszubauen, um die drängenden Themen im Landkreis nach ihren Ansichten mitzugestalten.

"Die Freien Wähler sind die politische Kraft in der Mitte unserer Gesellschaft. Sie haben in der Vergangenheit bewiesen, wie man problematische Fragen sinnvoll lösen kann", machte Kreisvorsitzender Klaus Kasper deutlich. Ihr Wahlkampf steht unter dem Leitthema "Sicherung der Zukunft des Landkreises Lichtenfels". Dazu zählte Kasper neben dem Ausbau und Erhalt des Verkehrs- und Radwegenetzes den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sowie die Konsolidierung des finanziell angeschlagenen Klinikkonzerns Regiomed zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Landkreis Lichtenfels. Darüber hinaus müssen nach Ansicht der Freien Wähler aber auch die Entwicklungen der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken, hier vor allem das Klinikum in Kutzenberg, kritisch begleitet werden.

"Wir haben bei der Auswahl der Bewerber für den Kreistag darauf geachtet, dass diese auch die Gesellschaft abbilden. So war es wichtig, neben den erfahrenen Kräften auch junge Männer und Frauen zu gewinnen. Besonderes Augenmerk haben wir zudem auf den Anteil der Frauen gelegt", sagte Klaus Kasper.

"Eine Qualitätsgarantie"

Hans Bramann aus Bad Staffelstein, der seit knapp 24 Jahren Stadt-und Kreisrat ist, ließ es sich bei seiner Vorstellung nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass "wir Freie Wähler eine Qualitätsgarantie in den kommunalen Gremien gewesen sind und auch künftig sein werden".

Mit großer Mehrheit wurde schließlich die Bewerberliste für den Kreistag durch die Mitglieder angenommen. Kreisvorsitzender Klaus Kasper führt mit dem Zweiten Bürgermeister der Gemeinde Altenkunstadt, Georg Deuerling, die Liste an. Kasper schloss die Versammlung mit der Überzeugung, dass die Freien Wähler bei der Kreistagswahl 2020 weitere Sitze hinzugewinnen können. red